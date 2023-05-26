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Общество

Мошенники стали чаще обманывать россиян с помощью скидочных купонов

Мошенники стали чаще обманывать россиян с помощью скидочных купонов

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Скидочные купоны стали новым оружием в руках мошенников. Злоумышленники все чаще рассылают по электронной почте заманчивые предложения доверчивым гражданам, а затем выманивают у них персональные данные.

За 2022 год мошенники, в том числе с помощью фишинговых сайтов, выманили у россиян 13 миллиардов и 357 миллионов рублей. Это примерно на 10% больше, чем годом ранее. А доля возвращенных денег, наоборот, сократилась.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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