Москвичей предупредили о похолодании в грядущие выходные

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

В эти выходные, 27 и 28 мая, температура воздуха в Москве снизится на 3–4 градуса, на следующей неделе она вернется к норме, до 18–23 градусов тепла, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Завтра (26 мая. – Прим. ред.) будет комфортный день, осадков существенно меньше, чем сегодня. Мы прогнозируем, что в Москве осадков не ожидается, а по области местами кратковременный дождь", – рассказал он.

Вильфанд добавил, что в ночь с 25 по 26 мая температура воздуха будет колебаться в пределах 11–12 градусов, а днем 26 мая она повысится до 25 градусов. Синоптик пообещал, что погода будет преимущественно солнечной.

В ночь на 27 мая столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов, после чего температура снизится и днем достигнет отметки в 20 градусов. По словам синоптика, вероятно выпадение осадков.

Он добавил, что 28 мая температура в столице снова упадет, но осадков не ожидается.

"В ночь на воскресенье температура уже не будет двузначной, будет 8–9 градусов, а по области – до 5. Днем температура не превысит двадцатиградусную отметку, максимум будет 17–18 градусов, а по области – 15", – сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что со следующей недели в Москве начнется повышение температуры, на улице будет солнечно и без осадков. Ночью температура достигнет отметок от 5 до 10 градусов, а днем до – 23 градусов.

Ранее Мосводосток сообщал, что наибольшее число осадков было зафиксировано на западе, юге и в центральных районах Москвы 25 мая.

Временные скопления воды были выявлены на Боровском шоссе, улицах Ленивке, Большой Бронной и на Ленинском проспекте. Специалисты Мосводостока добавили, что осадки могут сохраниться до конца дня.

