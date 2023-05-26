Москвичам рассказали о погоде 26 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В последний рабочий день недели, 26 мая, в Москве ожидается переменная облачность. По области местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в эти выходные, 27 и 28 мая, температура воздуха в Москве снизится на 3–4 градуса, однако на следующей неделе она вернется к норме, до 18–23 градусов тепла.

До этого синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин рассказал москвичам, когда в столице закончатся дожди.