На прилавках столичных супермаркетов появились пасхальные куличи. Помимо традиционных, можно встретить и с необычными начинками. В продаже представлены куличи с пеппирони, маслинами и соусом песто, а также соленые куличи с колбасой, ветчиной и сыром.

Стоимость таких куличей составляет от 230 до 280 рублей. Вес изделия по массе больше напоминает капкейк. Если хочется разнообразия, то на семью лучше брать несколько порций куличей с необычной начинкой.

Пасху православные в этом году будут праздновать 12 апреля.