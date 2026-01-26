Форма поиска по сайту

26 января, 00:15

Общество

Студенты столичных журфаков в Татьянин день вышли в прямой эфир телеканала Москва 24

В Татьянин день студенты столичных журфаков стали полноправными участниками эфира телеканала Москва 24, попробовав себя в роли корреспондентов. Под руководством опытных коллег они вели репортажи с различных праздничных площадок.

Студенты выходили в прямой эфир с катка в "Лужниках", с Болотной площади, где проходил флешмоб на коньках, и из Дворца Пионеров. Для многих это был первый опыт работы, который дал дополнительную мотивацию для профессионального роста.

Дарья Крамарова Румина Кенжалиева

