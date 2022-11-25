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Общество

Около 25% опрошенных россиян готовы купить новый "Москвич" из чувства патриотизма – СМИ

Около 25% опрошенных россиян готовы купить новый "Москвич" из чувства патриотизма – СМИ

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Россияне готовы к покупке нового "Москвича" из чувства патриотизма. Так ответила почти четверть граждан, опрошенных СМИ.

22% согласны купить машину этой марки, если бы цена была несколько ниже. Пока она, предположительно, составит около двух миллионов рублей.

Завод в Москве запустил производство кроссоверов 23 ноября. В тот же день показали первые модели будущих "Москвичей" и рассказали об их характеристиках. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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