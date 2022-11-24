Путин сообщил о планах провести эксперимент по запуску беспилотных авто на трассе М11

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на скоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург будет запущено тестовое движение беспилотных автомобилей.

"В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва – Петербург", – цитирует его ТАСС.

Президент уточнил, что в данной сфере Россия обладает достаточно хорошими разработками. Помимо этого, РФ опередила некоторых конкурентов, работающих в том же направлении.

Ранее зампред правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации госкомпании "Автодор" Виктория Эркенова сообщила, что летом 2023 года на трассе М11 "Нева" может состояться запуск беспилотных грузовых автомобилей. По ее словам, недостающие элементы инфраструктуры находились на стадии разработки.

14 ноября Сергей Собянин протестировал первое в столице электрическое судно для пассажирских перевозок по Москве-реке, совершив первую 30-минутную поездку. В тестовом режиме электросуда планируется запустить уже к началу сезона летней навигации 2023 года.

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