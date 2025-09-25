Продажи комиксов выросли в России

Продажи комиксов в России за год увеличились на 20%. По словам экспертов, рост рынка связан с приостановкой западных лицензий в 2022 году и увеличением числа российских авторов.

Цены на комиксы варьируются от 300 до 4 000 рублей. Их заказывают не только для широкой публики, но и для корпоративных целей, например, в виде инструкций или рекламных материалов.

