Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 08:00

Наука

Ученые выяснили, когда организму нужен дневной сон

Ученые выяснили, когда организму нужен дневной сон

Уголовное наказание за "серые зарплаты" предложили ввести в России

Врачи назвали способ продлить молодость лица

В России предложили сделать сурдоперевод обязательным на федеральных каналах

В Госдуме предупредили о штрафах за коляски, санки и велосипеды в подъезде

Второе медицинское высшее образование предложили сделать бесплатным в России

Москвичам рассказали, где дети могут заразиться контагиозным моллюском

302 ребенка родились в Москве 23 сентября

В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из общественного транспорта

"Утро": температура воздуха в Москве составит 11 градусов 24 сентября

Ученые выяснили, что дневной сон особенно необходим в два определенных времени – в 13:27 и 14:06. В эти моменты у большинства людей наблюдается спад энергии.

Специалисты порекомендовали спать 20 минут, чтобы восстановить силы. Если поспать не получается, поможет прогулка на свежем воздухе. Физическая активность усиливает приток крови к мозгу, улучшает концентрацию и повышает общее самочувствие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществонаукавидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика