Ученые выяснили, когда организму нужен дневной сон

Ученые выяснили, что дневной сон особенно необходим в два определенных времени – в 13:27 и 14:06. В эти моменты у большинства людей наблюдается спад энергии.

Специалисты порекомендовали спать 20 минут, чтобы восстановить силы. Если поспать не получается, поможет прогулка на свежем воздухе. Физическая активность усиливает приток крови к мозгу, улучшает концентрацию и повышает общее самочувствие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.