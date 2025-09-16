Врачи рассказали о пользе сна с домашними животными

Сон с домашними питомцами может быть полезен для здоровья. По словам врачей, тактильный контакт с кошками и собаками помогает расслабиться, нормализует давление и сердечный ритм, а также укрепляет иммунитет.

Психологи рекомендуют больше времени проводить с животными тем, кто страдает от депрессии и тревожных расстройств. Эксперты отмечают, что питомцы помогают быстрее успокоиться и легче заснуть, выполняя роль антистресса.

