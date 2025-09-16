Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 08:00

Общество

Врачи рассказали о пользе сна с домашними животными

Врачи рассказали о пользе сна с домашними животными

Панда Катюша получила подарок ко Дню города в Москве

Московский зоопарк показал, как отдыхает японская макака

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал набирать вес к зиме

Лоси стали чаще выходить к людям в Москве

Международная конная выставка "Эквирос" пройдет в столице с 11 по 14 сентября

Новости регионов: роботов-тракторов с ИИ начнут применять в Приамурье

Лося заметили возле станции метро "Первомайская" в Москве

Новости регионов: детеныш амурского лесного кота попал на видео

Прогулку амурской тигрицы с тигрятами засняли в Хабаровском крае

Сон с домашними питомцами может быть полезен для здоровья. По словам врачей, тактильный контакт с кошками и собаками помогает расслабиться, нормализует давление и сердечный ритм, а также укрепляет иммунитет.

Психологи рекомендуют больше времени проводить с животными тем, кто страдает от депрессии и тревожных расстройств. Эксперты отмечают, что питомцы помогают быстрее успокоиться и легче заснуть, выполняя роль антистресса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоЕгор БедуляДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика