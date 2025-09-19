"Вопрос спорный": в Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней

В Госдуме предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. Однако, если для работников это приятный бонус, то работодатели встревожились. Экономисты говорят, что есть опасение, что эти расходы будут компенсироваться за счет повышения цен на товары и услуги.

Где баланс между социальными гарантиями и экономическими издержками? Стоит ли увеличивать отпуск, если в стране и так много праздников и выходных? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.