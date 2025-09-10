Форма поиска по сайту

10 сентября, 21:30

Общество

"Московский патруль": москвичи начали использовать улиток для омоложения

"Московский патруль": москвичи начали использовать улиток для омоложения

Москвичи начали использовать улиток для омоложения. В слизи животных содержится муцин, который ускоряет заживление, борется с морщинами и анке. Интернет-эксперты уверяют, что такая процедура была протестирована еще в Древней Греции.

В столичных салонах клиентам такое не предлагают. Соответствующие предложения поступают от косметологов, работающих на дому. Стоимость одного массажа моллюсками варьируется от 1 до 10 тысяч рублей

Однако дипломированные специалисты уточнили, что подобная терапия является приманкой. По их словам, эффекта омоложения от такой процедуры нет.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

обществовидеоЕкатерина Лихоманова

