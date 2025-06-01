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01 июня, 09:45

Туризм

Комикс японской художницы с пророчеством о землетрясении вызвал панику среди туристов

Комикс японской художницы с пророчеством о землетрясении вызвал панику среди туристов

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Манга японской художницы Ре Тацуки вновь вызвала ажиотаж. В переизданной версии комикса "Будущее, которое я видел" содержится предсказание о мощном землетрясении и цунами в Японии в июле 2025 года. Аналогичное пророчество из этого комикса ранее якобы сбылось – в марте 2011 года в регионе Тохоку действительно произошло разрушительное землетрясение.

Сейчас бронирование туров в Японию среди азиатских и западных туристов упало на 50%. Однако, по данным туриндустрии, количество поездок из России в Японию уже выросло на 76%, и к концу года страну может посетить до 200 тысяч человек. Сложностей с визами нет, а стоимость отдыха – сопоставима с другими популярными направлениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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