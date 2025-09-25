Форма поиска по сайту

Новости

25 сентября, 08:00

Общество

В России вернулся тренд на худобу

В России среди молодежи вновь стало набирать популярность стремление к худобе. Многие подростки и молодые люди под влиянием образов звезд в соцсетях начали пытаться сбросить вес радикальными способами, в том числе, голоданием.

По словам врачей, такие методы могут привести к расстройствам пищевого поведения, замедлению метаболизма и потере микроэлементов. Специалисты подчеркнули, что современный идеал красоты – не болезненная худоба, а здоровое телосложение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

