В России вернулся тренд на худобу

В России среди молодежи вновь стало набирать популярность стремление к худобе. Многие подростки и молодые люди под влиянием образов звезд в соцсетях начали пытаться сбросить вес радикальными способами, в том числе, голоданием.

По словам врачей, такие методы могут привести к расстройствам пищевого поведения, замедлению метаболизма и потере микроэлементов. Специалисты подчеркнули, что современный идеал красоты – не болезненная худоба, а здоровое телосложение.

