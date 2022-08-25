"ТераФлю", "Колдрекс" и "Фервекс" могут попасть в список препаратов, запрещенных водителям

"ТераФлю", "Колдрекс" и "Фервекс" могут попасть в черный список препаратов, которые противопоказаны водителям. А вместе с ними – и многие другие лекарства от простуды и гриппа.

На самих упаковках может появиться и предупреждающий знак – перечеркнутый автомобиль. В МВД поддержали идею о специальной маркировке тех медикаментов, которые нельзя принимать за рулем.

Такие рекомендации указаны в инструкции к препарату, которую мало кто читает полностью. Такие лекарства, многие из которых продают в аптеках без рецепта, не только влияют на общее состояние водителя, но и вызывают сонливость, снижают концентрацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.