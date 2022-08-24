Новости мира: 150 гектаров леса загорелось в Боржоми

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Четвертые сутки на юге Грузии сражаются с пожаром – мобилизовано около 1 200 человек. Вблизи курортного города Боржоми пламя охватило 150 гектаров леса. К тушению подключены службы МВД, Минобороны и министерства охраны окружающей среды. Однако работу техники затруднила горная поверхность, а порывы ветра разнесли пламя дальше.
В Молдавии оппозиция потребовала отставки президента Майи Санду. У здания администрации президента в Кишиневе прошли массовые протесты из-за кризиса в стране. Митингующие выступили против низких пенсий и роста цен, в том числе на топливо. Так, людям приходилось по несколько дней стоять в очередях за дровами.
Европа столкнулась с сильнейшей за последние 500 лет засухой. Об этом заявили в Объединенном исследовательском центре Еврокомиссии. Более половины территории ЕС находится в зонах, где были объявлены предупреждения. По мнению экспертов, аномально высокие температуры продержатся в западных регионах и Средиземноморье до ноября.
В Испании запасы водохранилищ достигли исторического минимума почти за 30 лет. К рекордно низкой отметке из-за засухи приблизился и уровень Рейна в Нидерландах.
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