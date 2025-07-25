25 июля, 07:00Общество
Четверть россиян имеют свой топ нежелательных имен партнеров для отношений
Четверть россиян признались, что у них есть стоп-лист имен для отношений. Такие результаты исследований опубликовал один из сервисов знакомств.
Лидерами антирейтинга стали Никиты и Анастасии. Также, по мнению женщин, непривлекательными для них являются имена Сергей, Алексей, Антон и Василий, а для мужчин – Галина, Ольга, Зоя и Валентина.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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