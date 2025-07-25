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25 июля, 07:00

Общество

Четверть россиян имеют свой топ нежелательных имен партнеров для отношений

Четверть россиян имеют свой топ нежелательных имен партнеров для отношений

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Четверть россиян признались, что у них есть стоп-лист имен для отношений. Такие результаты исследований опубликовал один из сервисов знакомств.

Лидерами антирейтинга стали Никиты и Анастасии. Также, по мнению женщин, непривлекательными для них являются имена Сергей, Алексей, Антон и Василий, а для мужчин – Галина, Ольга, Зоя и Валентина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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