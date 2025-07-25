Минздрав изменил правила выдачи больничных часто болеющим россиянам

Минздрав разработал новые правила выдачи больничных. Самое главное изменение коснется тех, кто оформляет листок нетрудоспособности чаще четырех раз за полгода. В этом случае врач должен передать медкарту специальной комиссии, которая будет разбираться, почему так происходит. Пациента тщательно обследуют, скорректируют план лечения, а при необходимости – направят на медико-социальную экспертизу, которая может установить инвалидность.

Изменения не коснутся работников с социально значимыми заболеваниями, например, сахарным диабетом и гепатитом, онкобольных и пациентов на диализе. Исключения также предусмотрены при медицинской реабилитации и уходе за больным ребенком и другими членами семьи.

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