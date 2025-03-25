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25 марта, 23:30

Общество

Музыкальная агитбригада поддерживает бойцов на передовой

Музыкальная агитбригада поддерживает бойцов на передовой

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Музыкальная агитбригада уже три года поддерживает бойцов специальной военной операции, давая концерты в госпиталях и на передовой. За это время коллектив проехал более 500 тысяч километров и провел сотни выступлений, несмотря на опасные условия.

Артисты не только выступают перед военными, но и доставляют гуманитарную помощь – за одну поездку перевозят более 3 тонн груза. В их распоряжении есть уникальная гитара с автографами командиров подразделений, а также музей, где хранятся памятные вещи, подаренные бойцами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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