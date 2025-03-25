Телеканал Москва 24 приглашает москвичей принять участие в "Театральном опросе"

Москва 24 совместно с фестивалем "Золотая маска" запускает "Театральный опрос" в сообществе телеканала в соцсети "ВКонтакте". Участникам предлагается ответить, какие бутерброды в театральных буфетах самые вкусные.

Присоединиться к голосованию можно, перейдя в сообщество по QR-коду на экране. Итоги опроса будут опубликованы 27 марта – во Всемирный день театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.