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25 марта, 07:45

Общество

Госдума может разрешить оформлять перепланировку квартир через "Госуслуги"

Госдума может разрешить оформлять перепланировку квартир через "Госуслуги"

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В Госдуме обсуждают возможность оформления перепланировки квартир через портал "Госуслуги". Пока подать документы можно только офлайн – в Мосжилинспекции или центре "Госуслуг".

Авторы документа подчеркивают, что согласование перепланировки помещения будет происходить только после того, как сотрудники администрации, получившие заявку, смогут лично зайти в квартиру и оценить ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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