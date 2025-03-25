Госдума может разрешить оформлять перепланировку квартир через "Госуслуги"

В Госдуме обсуждают возможность оформления перепланировки квартир через портал "Госуслуги". Пока подать документы можно только офлайн – в Мосжилинспекции или центре "Госуслуг".

Авторы документа подчеркивают, что согласование перепланировки помещения будет происходить только после того, как сотрудники администрации, получившие заявку, смогут лично зайти в квартиру и оценить ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.