Работодатели стали чаще использовать ДМС для удержания сотрудников

Российские работодатели стали чаще использовать добровольное медицинское страхование для удержания сотрудников. К такому выводу пришли эксперты, подсчитав оборот средств в этой сфере.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что рост расходов компаний связан с медицинской инфляцией. Страховщики поднимают расценки для крупных компаний по полисам ДМС. При этом увеличивается и количество застрахованных.

Программы страхования предлагают различные модификации. В них часто включена госпитализация, лечение критических заболеваний и профилактика. Сотрудники могут проходить расширенное обследование раз в год, чтобы выявлять предрасположенность к заболеваниям и лечить их превентивно.

