Снегопад будет идти в Москве до конца дня 25 февраля

Снегопад в Москве продолжится до конца дня 25 февраля. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Коммунальные службы расчищают магистрали, дворы и общественные пространства. Проводится противогололедная обработка тротуаров, остановок и входов в метро.

Температура воздуха в городе составляет минус 6 градусов. Атмосферное давление в течение недели будет повышаться. Нормой для Москвы считаются 746–748 миллиметров ртутного столба. К 26 февраля барометры покажут до 756–758 миллиметров ртутного столба.

