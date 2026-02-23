Врач Анисимова назвала заболевания, при которых запрещено начинать закаливание

Закаливание – это один из способов приучить организм реагировать на резкие перепады температуры воздуха без стресса. Такой подход поможет телу адаптироваться к изменениям климата без болезней, рассказали эксперты. Как закаливаться правильно, а кому не стоит это делать – в материале Москвы 24.

Закаливание как образ жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Когда температура окружающей среды меняется до значений, негативно отражающихся на оптимальной температуре человеческого тела (36,6 градуса), это приводит к нарушениям, рассказал Москве 24 врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов.





Алексей Водовозов врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, научный журналист Иногда бывает очень жарко – организм теряет воду. Или, наоборот, бывает очень холодно, тогда тело замерзает. В эти периоды иммунная система не успевает перестроиться и возникают нарушения в работе барьерных функций. Например, страдают слизистые и становится проще подхватить вирус.

Закаливание поможет реагировать на изменение условий окружающей среды без стресса, отметил врач. В этом случае организм будет получать сигнал, что резкий холод для него тоже норма.

"Закаливание – это один из способов приучить организм реагировать на холод более-менее спокойно, а не стрессом и воспалениями. В процессе иммунитет становится более стабильным, организм реагирует правильно и не впадает в апатию", – пояснил Водовозов.

Перед началом процедур необходимо убедиться, что организм не заражен вирусом и нет общего недомогания. Человек должен быть полностью здоров, указал эксперт.





Алексей Водовозов врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, научный журналист Закаливание принесет свои результаты только в том случае, если станет образом жизни. При этом закаливаться нужно каждый день – месяца или недели будет недостаточно. Это как со спортом: если забросить тренировки, достигнутый результат будет потерян.

Начинать процесс можно с умывания водой сначала комнатной температуры (примерно плюс 20 градусов), а далее постепенно понижать ее на несколько градусов. Также можно начинать с прогулок на свежем воздухе, воздушных ванн или охлаждения помещения. Финальным этапом может стать обливание и растирание снегом.



"Как быстро стоит понижать температуру воды и воздуха, каждый решает самостоятельно, потому что все зависит от индивидуальных особенностей тела", – указал врач.

При этом переходить на новый этап закаливания можно только тогда, когда предыдущий стал комфортным, подчеркнул специалист. Еще один вариант – это проводить первые процедуры не зимой, а летом. Тогда, например, постепенное понижение температуры воды пройдет в более комфортных условиях.

Противопоказания

Фото: Москва 24

Закаливать организм полезно не только взрослым, но детям. Приучать ребенка к холодным температурам разрешено с первого дня его нахождения дома, но строго после консультации с педиатром, рассказала Москве 24 терапевт, главный врач Марина Анисимова.





Марина Анисимова терапевт, главный врач Все принципы закаливания у детей такие же, как и у взрослых: проводить процедуры нужно медленно, регулярно и с обязательным вниманием к настроению ребенка и его самочувствию.

Однако закаливание имеет ряд противопоказаний, на которые стоит обратить внимание всем. Не стоит начинать приучать себя к низким температурам в стадиях обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой (нарушения ритма сердца, ишемическая болезнь сердца, некомпенсированная гипертония, сердечная недостаточность), дыхательной (бронхиальная астма, ХОБЛ, туберкулез), нервной (эпилепсия, психические нарушения) систем, при острых инфекционных заболеваниях, острых сосудистых заболеваниях (инфаркт миокарда, инсульт), онкологических заболеваниях, после ранних послеоперационных периодов, при заболеваниях кожи (экземы, псориаз, открытые раны).

Беременность также является относительным противопоказанием, закаливание в этот период может проводиться только под строгим контролем врача, заключила врач.