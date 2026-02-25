Трехдневные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта

У россиян впереди трехдневные выходные – с 7 по 9 марта. Праздничный день с воскресенья перенесли на понедельник. При пятидневной рабочей неделе можно отдохнуть три дня подряд.

Тем, кто выйдет на работу 8 марта, положена двойная оплата или другой день отдыха.

Отпуск в марте эксперты брать не рекомендуют. Отпускные и зарплата считаются по-разному, и это может повлиять на итоговый доход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.