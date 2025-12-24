В Депздраве дали рекомендации москвичам на новогодние каникулы

В Москве прошла пресс-конференция специалистов департамента здравоохранения, посвященная тому, как встретить Новый год и провести праздничные выходные без вреда для здоровья. Главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников рекомендовал сохранять привычный режим и просыпаться в обычное время.

В свою очередь, главный психиатр столицы Георгий Костюк посоветовал использовать каникулы для отдыха и содержательного планирования будущего года. Также заместитель главного врача станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова Артем Хисамов отметил, что хорошее настроение является залогом психического здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.