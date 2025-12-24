Форма поиска по сайту

24 декабря, 19:30

Общество

В Депздраве дали рекомендации москвичам на новогодние каникулы

"Вопрос спорный": стоит ли баловать детей дорогими подарками

Лебедей, которые не отправились на зимовку, спасают в Подмосковье

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме

В столице объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды

Отец из Москвы получил возможность забрать четверых детей из приемных семей

Москвичи показали, как украсили елку птицами и белыми шарами

"Новости дня": Мосгордума расширила перечень лиц, относящихся к ветеранам боевых действий

"Мослекторий": Владимир Чуб – о елке как новогоднем символе

"Деньги 24": москвичи стали реже покупать новогодние товары

В Москве прошла пресс-конференция специалистов департамента здравоохранения, посвященная тому, как встретить Новый год и провести праздничные выходные без вреда для здоровья. Главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников рекомендовал сохранять привычный режим и просыпаться в обычное время.

В свою очередь, главный психиатр столицы Георгий Костюк посоветовал использовать каникулы для отдыха и содержательного планирования будущего года. Также заместитель главного врача станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова Артем Хисамов отметил, что хорошее настроение является залогом психического здоровья.

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

