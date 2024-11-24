Руководитель объединения многодетных семей Москвы рассказала, как город помогает мамам

В столице с особым вниманием относятся к женщинам с детьми. Москвичкам доступны все современные городские услуги и сервисы, медицинские и образовательные учреждения. Особую поддержку получают многодетные семьи.

Руководитель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович рассказала, что столица поддерживает женщин на каждом этапе – от решения дать жизнь новому человеку до момента, когда дети повзрослели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

