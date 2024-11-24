Российские космонавты с орбиты МКС поздравили женщин с Днем матери

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Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с орбиты Международной космической станции (МКС) поздравили женщин с Днем матери. Соответствующее видеопоздравление опубликовано на сайте оргкомитета Года семьи.

"Ваша забота согревает нас в самые холодные дни и помогает преодолевать любые трудности", – заявил Овчинин.

Вагнер, в свою очередь, назвал материнскую любовь "великой силой", которая может вдохновлять и исцелять. Горбунов же призвал ценить заботу матерей.

24 ноября в стране празднуется День матери. Он обычно отмечается в последнее воскресенье осени. В Москве пройдет свыше 150 различных мероприятий. Большинство из них будут бесплатными, но для доступа в некоторые потребуется предварительная регистрация.

В столице различные концерты, выставки, лекции и другие события состоятся в субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября. Они пройдут в парках, библиотеках, музеях и культурных центрах.

