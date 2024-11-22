Почти половина россиян потратят на подарок ко Дню матери до 3 тысяч рублей

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Около 45% участников опроса планируют потратить на подарки ко Дню матери от 1 000 до 3 000 рублей. Еще 33% респондентов готовы выделить на презенты сумму до 1 000 рублей, свидетельствуют данные опросов маркетплейсов, с которыми ознакомилась "Газета.ру".

При этом 12% опрошенных планируют потратить от 3 000 до 5 000 рублей, 5% готовы потратить до 7 000 рублей, 3% – до 10 000 рублей, а 2% участников опроса приобретут подарки на сумму более 10 000 рублей.

Аналитики выяснили, что 62% россиян тратят на подарки мамам от 1 000 до 10 000 в год. В то же время 21% готовы потратить до 20 000 рублей, а 17% – более 20 000 рублей.

Более 40% респондентов дарят подарки мамам несколько раз в полгода, 31% покупают подарки несколько раз в год, а 27% – несколько раз в месяц.

На День матери более половины россиян (53%) планируют дарить подарки. Большая часть из них (49%) преподнесут цветы, почти 30% хотят подарить сладкое, 21% – косметику или парфюмерию. От 7 до 15% россиян подарят украшения, технику или сертификаты.

При этом при выборе цветов россияне обычно предпочитают монобукеты и авторские композиции. По данным одного из маркетплейсов, в ноябре спрос на эти категории товаров увеличился примерно на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди кондитерских изделий особенно популярны бенто-торты и клубника в шоколаде.

В преддверии Дня матери россияне приобретают устройства для поддержания красоты и здоровья. Так, по данным косметического магазина, за две недели до праздника продажи электрических массажеров увеличиваются на 37% в день, косметических аппаратов – на 33%, устройств для ухода за волосами и полостью рта – на 25%, а также инструментов для маникюра и педикюра – на 17%.

Кроме того, аналитики выяснили, что более 55% опрошенных планируют лично поздравить своих мам, еще 22% респондентов ограничатся устным поздравлением. 10% опрошенных планируют заказать доставку подарка, 6% – отправить текстовое поздравление, а 4% – приехать из другого города, чтобы поздравить лично.

Свыше 150 различных мероприятий пройдет в столице в честь Дня матери. Большинство из них будут бесплатными, но для доступа в некоторые потребуется предварительная регистрация.

Сам праздник обычно отмечается в последнее воскресенье осени. В столице различные концерты, выставки, лекции и другие события состоятся в субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября. Они пройдут в парках, библиотеках, музеях и культурных центрах.