24 ноября, 19:00
Легендарная фабрика "Красный Октябрь" подготовила большой новогодний сюрприз для сладкоежек. Компания вдохновилась знаменитой историей про Вилли Вонка: теперь в знаменитых шоколадках "Аленка" можно будет отыскать золотой билет.
Всего таких счастливых плиток будет пять и самые везучие смогут найти в них золотые билеты весом 10 граммов высшей 999-й пробы, а потом отправиться в большое путешествие по шоколадной фабрике, прямо как в популярной книжке и фильме.
Путешествие по фабрике не единственный приз, который можно получить по золотому билету. Также есть возможность выиграть ежемесячный абонемент на партию шоколада или ужин для всей семьи с проживанием в историческом отеле "Савой".
"Аленка" – один из самых известных и старейших брендов, этот шоколад начали выпускать еще в 1965 году. Сегодня его производят уже на другом оборудовании – новом и современном. Однако контроль за качеством, строгое соблюдение ГОСТа и основные ингредиенты остались прежними.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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