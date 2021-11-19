Глава Минобрнауки РФ заявил об отсутствии планов полностью переводить вузы на дистант

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российским вузам не грозит полный переход на дистанционное обучение из-за COVID-19, заявил на встрече с педагогами вузов министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Разного рода опасения по поводу того, что мы перейдем на дистант, но преподавательский состав нам не даст этого сделать", – приводит РИА Новости слова министра.

Фальков выразил уверенность, что вузы, наоборот, вернутся к очному обучению, а также произойдет появление новых форматов взаимодействия студентов и преподавателей.

Ранее Фальков сообщил, что российские вузы могут вводить QR-коды для посещения корпусов учебных заведений вакцинированными студентами.

