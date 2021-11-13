"Тест": шоколад

Шоколад. Считается, что он повышает настроение и портит зубы. Обволакивает талию лишними килограммами жира и… восстанавливает силы. Он входит в армейские, и не только, спецпайки.

Но когда шоколад заставит вас лезть на стенку от головной боли? Какой из группы этих какао-продуктов ВОЗ рекомендует есть каждому, кто переступил 40-летний рубеж? Как выбрать шоколад, которым можно лакомиться каждый день, не опасаясь за фигуру?

В какие периоды жизни есть шоколад просто опасно? И может ли эта плитка посостязаться с медикаментозными средствами повышения потенции? Об этом – в программе "Тест".