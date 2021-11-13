Облачная с прояснениями погода ждет москвичей в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная с прояснениями погода, дождь и до 6 градусов тепла ожидается в столичном регионе в субботу, 13 ноября, сообщает портал "Метеоновости".

Уточняется, что максимальная температура воздуха в Москве составит 3–5 градусов тепла, по области – 1–6 градусов тепла. Ветер северо-западного направления усилится до 5–10 метров в секунду.

Предстоящим днем Москва и область будут находиться в тыловой части циклона. Его центр расположится вблизи столицы Чувашии. Отмечается, что осадки совсем не прекратятся, но однако количество сведется к незначительному. Погода будет неустойчивой.

Ранее сообщалось, что в воскресенье станет холоднее. С северо-запада придет антициклон, и на фоне роста атмосферного давления начнутся выхолаживания при прояснении в облаках.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что на данный момент идет "борьба" между осенью и зимой, что оборачивается неустойчивой погодой. При этом в Москве отмечается фаза потепления.

