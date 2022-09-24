В ЛНР начался второй день голосования на референдуме о вхождении республики в состав России. Как заявила глава местного ЦИК, открыт 461 избирательный участок, расписана работа более чем 600 выездных групп.

Референдум продлится до 27 сентября. В заключительный день голосование пройдет на избирательных участках, а пока сотрудники ЦИК ходят по дворам и квартирам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

