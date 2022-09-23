Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

В субботу, 24 сентября, в столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Москве предупреждение будет действовать с 03:00 24 сентября до 00:00 25 сентября, а в Подмосковье – с 00:00 24 сентября до 0:00 25 сентября. В Гидрометцентре отметили, что местами будет очень сильный ливень.

Ранее ведущий эксперт центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в субботу в Москве может выпасть рекордное с 1948 года число осадков. По его словам, в уикенд ливень может идти на протяжении 36 часов. За субботу прольется до 28 миллиметров осадков, еще 23 миллиметра дождя придется на воскресенье.

Кроме того, в МЧС порекомендовали в этот день оставаться дома, быть более осмотрительными и внимательными. В ведомстве посоветовали обходить рекламные щитки, а также шаткие конструкции.