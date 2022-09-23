Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
В субботу, 24 сентября, в столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В Москве предупреждение будет действовать с 03:00 24 сентября до 00:00 25 сентября, а в Подмосковье – с 00:00 24 сентября до 0:00 25 сентября. В Гидрометцентре отметили, что местами будет очень сильный ливень.
Ранее ведущий эксперт центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в субботу в Москве может выпасть рекордное с 1948 года число осадков. По его словам, в уикенд ливень может идти на протяжении 36 часов. За субботу прольется до 28 миллиметров осадков, еще 23 миллиметра дождя придется на воскресенье.
Кроме того, в МЧС порекомендовали в этот день оставаться дома, быть более осмотрительными и внимательными. В ведомстве посоветовали обходить рекламные щитки, а также шаткие конструкции.
Мощный ливень накроет Москву в ночь на 24 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: