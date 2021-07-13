Редчайший алмаз голубого цвета из ЮАР продали за 40 млн долларов

Фото: twitter.com/Petra_Diamonds

Компания Petra Diamonds продала редчайший алмаз голубого цвета, добытый в ЮАР, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Камень весом 39,3 карата ушел с молотка более чем за 40 миллионов долларов. Он стал одним из самых дорогих необработанных алмазов, когда-либо проданных на мировом рынке драгоценных камней.

Камень добыли в апреле этого года на подземной шахте "Куллинан" в 40 километрах к востоку от Претории. На этой шахте в 1905 году был добыт самый большой в мире алмаз весом 3 106 карат, известный как "Звезда Африки".

Эксперты отмечают, что алмазы ювелирного качества голубого цвета являются исключительно редкими, поскольку в общемировой добыче на них приходится лишь 0,1%.

Ранее кольцо с самым крупным бриллиантом Австралии ушло на аукционе в Сиднее за 965 тысяч долларов. Данный камень имеет форму квадрата и весит 25 карат. Он также является самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо проданным в стране. Бриллиант, который оправлен в свадебное кольцо, огранен из алмаза весом 47,961 карата.

Предыдущий рекорд принадлежит кольцу с бриллиантом в 17,34 карата. Драгоценность на аукционе Леонарда Джоэла продали за 444 тысячи долларов 19 лет назад.