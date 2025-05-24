24 мая, 14:30Общество
Синоптики рассказали, почему в Москве установилась аномальная жара
В столице установилась аномально теплая погода – днем 24 мая температура может подняться до 28 градусов. Как рассказали в Гидрометцентре, причиной стало столкновение двух потоков теплого воздуха – с юга России и из Средиземноморья.
Такая погода сохранится до конца мая, температура будет превышать норму на пять градусов. Врачи напоминают – на солнце необходимо использовать кремы с SPF, особенно на лице, шее и руках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.