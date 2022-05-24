Россияне начали массово ездить в Минск для оформления карты Visa и MasterCard

Россияне начали массово ездить в Минск, чтобы оформить там карты Visa и MasterCard. Об этом сообщают в местных банках.

Белорусскими карточками можно платить за границей и в иностранных онлайн-магазинах. Также их можно привязывать к мобильным Pay-сервисам.

Как получить такую карту? И с какими трудностями можно столкнуться при ее оформлении? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.