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24 апреля, 08:00

Общество

Дешевые аналоги дубайского шоколада проверят на фальсификат и опасные компоненты

Дешевые аналоги дубайского шоколада проверят на фальсификат и опасные компоненты

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Дешевые аналоги дубайского шоколада проверят на фальсификат и опасные компоненты. Общественники выступили с инициативой изъять из оборота данный продукт и обратились в Роспотребнадзор.

По их мнению, во многих образцах "дубайского" шоколада, доступных на полках магазинов, есть нарушения технического регламента. В частности, отсутствует информация об изготовителе, условиях хранения, пищевых добавках, пищевой ценности, а также компонентах, способных вызвать аллергические реакции. Такой продукт может быть опасен для здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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