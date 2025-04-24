Дешевые аналоги дубайского шоколада проверят на фальсификат и опасные компоненты. Общественники выступили с инициативой изъять из оборота данный продукт и обратились в Роспотребнадзор.

По их мнению, во многих образцах "дубайского" шоколада, доступных на полках магазинов, есть нарушения технического регламента. В частности, отсутствует информация об изготовителе, условиях хранения, пищевых добавках, пищевой ценности, а также компонентах, способных вызвать аллергические реакции. Такой продукт может быть опасен для здоровья.

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