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24 апреля, 07:45

Общество

Россияне связали рост доходов с регулярными занятиями спортом

Россияне связали рост доходов с регулярными занятиями спортом

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Почти 80% россиян отметили повышение доходов после начала тренировок в спортзале – такие данные показало исследование одной из крупных сетей фитнес-центров. Большинство респондентов, сообщивших об улучшении финансового положения, живут в Москве.

Дело в том, что регулярные занятия спортом помогают развить дисциплину, повысить уверенность в себе и улучшить самочувствие. Все это положительно влияет на карьеру и уровень дохода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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