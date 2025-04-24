Россияне связали рост доходов с регулярными занятиями спортом

Почти 80% россиян отметили повышение доходов после начала тренировок в спортзале – такие данные показало исследование одной из крупных сетей фитнес-центров. Большинство респондентов, сообщивших об улучшении финансового положения, живут в Москве.

Дело в том, что регулярные занятия спортом помогают развить дисциплину, повысить уверенность в себе и улучшить самочувствие. Все это положительно влияет на карьеру и уровень дохода.

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