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24 апреля, 07:30

Общество

Москва станет первым городом с государственной системой оценки ресторанов и кафе

Москва станет первым городом с государственной системой оценки ресторанов и кафе

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В столице планируют ввести официальную систему оценки заведений общепита. Новая инициатива позволит москвичам ориентироваться не только на интернет-отзывы, но и на государственные показатели качества и безопасности.

Проект реализуют Минэкономразвития и Роспотребнадзор при участии Роскачества. По итогам проверок кафе и рестораны смогут получить символ качества – звезду, цифру или смайл. Эти отметки разместят у входа, а также на интерактивной карте. Старт системы ожидается в этом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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