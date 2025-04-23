ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт 23 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

Согласно прогнозу синоптиков, вечером 23 апреля и днем 24 апреля в столице ожидаются сильный дождь с грозой. Также прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду.

В связи с непогодой автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты. Также москвичам посоветовали не оставлять машины и не стоять самим около деревьев и шатких конструкций.

ЦОДД также обратился к горожанам с просьбой сообщать о сломанном знаке или светофоре по номеру телефона 3210.

Ранее в Росгидромете объяснили, что непогода в Москве будет связана с прохождением холодного атмосферного фронта. В связи с этим МЧС столицы призвало горожан к внимательности и осторожности.

Кроме того, 26 апреля столицу ждут похолодание и аномальные ливни. Также, возможно, пройдет мокрый снег. По данным синоптиков, в течение дня температурные показатели не превысят 5–10 градусов, вечером похолодает до 0–5 градусов.