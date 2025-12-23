В соцсетях начал набирать популярность тренд с критикой новогодних украшений в регионах

В социальных сетях набирает популярность новый тренд. Пользователи из российских регионов выкладывают ироничные ролики с подписью "Название города", ты что творишь?".

В них они сравнивают новогодние украшения в своих населенных пунктах со столичными.

На опубликованных кадрах запечатлены покосившиеся, почти лысые новогодние ели и непонятные конструкции, скудно украшенные небольшими гирляндами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.