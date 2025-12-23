23 декабря, 07:45Общество
В соцсетях начал набирать популярность тренд с критикой новогодних украшений в регионах
В социальных сетях набирает популярность новый тренд. Пользователи из российских регионов выкладывают ироничные ролики с подписью "Название города", ты что творишь?".
В них они сравнивают новогодние украшения в своих населенных пунктах со столичными.
На опубликованных кадрах запечатлены покосившиеся, почти лысые новогодние ели и непонятные конструкции, скудно украшенные небольшими гирляндами.
