Переболевшие гриппом А стали массово жаловаться на временные проблемы со зрением

Пациенты, перенесшие грипп А, начали массово сообщать о временных проблемах со зрением. Ухудшение наступает через несколько дней после инфицирования даже у людей со 100% зрением.

Как рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова, симптомы включают ощущение тумана в глазах, расфокусировку и двоение. Это связано с осложнениями после вируса, которые влияют на качество слезной пленки.

