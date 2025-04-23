В Москве вечером 23 апреля ожидается гроза и усиление ветра до 15 м/с

Несмотря на ясную погоду днем 23 апреля, уже к вечеру в Москве резко ухудшатся погодные условия. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, после 18:00 в столицу придут грозы, ливни и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Неблагоприятная погода продлится до обеда 24 апреля. В городе также действует желтый уровень погодной опасности. Когда начнется похолодание?

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