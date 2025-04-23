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23 апреля, 14:15

Общество

Вечером 23 апреля в Москве ожидаются гроза, ливень и сильный ветер

Вечером 23 апреля в Москве ожидаются гроза, ливень и сильный ветер

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Сильная гроза с ливнем и порывами ветра до 15 метров в секунду ожидается в Москве с 18:00 23 апреля. Она может продлиться до полудня 24 апреля, сообщили в комплексе городского хозяйства. На фоне непогоды температура воздуха в городе понизится в среднем на 6 градусов.

Специалисты ЦОДД рекомендуют водителям отказаться от парковки возле деревьев и слабо закрепленных конструкций, а при возможности пересесть на общественный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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