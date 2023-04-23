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Общество

Аллерголог рассказала, сколько еще продолжится цветение в Москве

Аллерголог рассказала, сколько еще продолжится цветение в Москве

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Из-за теплой и солнечной погоды сезон аллергии в Москве стартовал раньше обычного. Без холода и дождей деревья зацвели быстрее, а ветер только сильнее разносит пыльцу. Аллергикам советуют носить солнцезащитные очки и медицинские маски, а на улицу выходить реже.

Сезон цветения в столице продлится еще минимум две недели, при этом ситуация может улучшиться, если пройдут дожди. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказала врач-аллерголог, иммунолог Надежда Логина.

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