Аллерголог рассказала, сколько еще продолжится цветение в Москве

Из-за теплой и солнечной погоды сезон аллергии в Москве стартовал раньше обычного. Без холода и дождей деревья зацвели быстрее, а ветер только сильнее разносит пыльцу. Аллергикам советуют носить солнцезащитные очки и медицинские маски, а на улицу выходить реже.

Сезон цветения в столице продлится еще минимум две недели, при этом ситуация может улучшиться, если пройдут дожди. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказала врач-аллерголог, иммунолог Надежда Логина.

