Антон Шагин прочел свои стихи добровольцам на пункте отбора на контрактную службу

Фото: телеграм-канал "Антон Шагин"

Актер театра и кино, поэт Антон Шагин посетил пункт отбора на военную службу по контракту по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Деятель искусств поддержал тех, кто отправляется выполнять служебные задачи, а также пообщался с присутствующими и прочел им свои стихи.

"Я сюда приехал поддержать уже отобранных бойцов, которые сегодня отправляются в часть и в последующие дни уже непосредственно на передовую. <…> Приехал абсолютно по доброй воле, бескорыстно, пожелать и поддержать наших бойцов, наших защитников, наших воинов", – сказал Шагин.

Он подчеркнул, что в пункте отбора самое сложное – это процесс ожидания, поэтому актер решил скрасить вечер и прочитать свои стихи. Шагин пожелал бойцам вернуться, разумеется, с победой. Также актер отметил высокую организацию работы пункта, не поверхностный, а профессиональный подход.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в столице 3 апреля. Всю необходимую информацию желающие могут получить по телефону 117 или на портале contract.mos.ru. Кроме того, с 4 апреля работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram. В виртуальном помощнике желающие получат ответы на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.