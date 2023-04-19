Александр Головин высоко оценил работу пункта отбора на контрактную службу

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Российский актер театра и кино Александр Головин при посещении высоко оценил работу пункта отбора на контрактную службу, который расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

"Я первый раз вижу такое успешное прохождение, быстрое. Очень хорошо, что все в одном месте", – сказал актер.

По его мнению, следует открыть подобные центры и в других российских городах.

Головин рассказал, что у него была возможность пообщаться с добровольцами. Он отметил, что в пункт приходят мужчины разного возраста, а также пожелал им успехов и возвращения домой живыми и здоровыми.

Единый пункт отбора на контрактную службу начал работу 3 апреля. Желающие могут получить необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

На месте работают врачи и профессиональные инструкторы. Медики проверяют состояние здоровья у добровольцев без углубленного обследования, учитывая данные из его электронной медицинской карты. В свою очередь, инструкторы проведут собеседование с кандидатом. По итогам беседы гражданину определяют его военную специальность.