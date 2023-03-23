В Подмосковье временно запретили ловить рыбу

В Московской области временно запретили ловить рыбу. Такое решение продлится до 1 июня.

Рыбу нельзя трогать в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС, а с 1 апреля по 10 июня – на всех остальных рыбохозяйственных водоемах региона. Ограничения позволят сохранить популяцию рыб. Также нельзя плавать по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с включением моторов.

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